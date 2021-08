Encontradas salmonelas nas zonas de lazer de Pias e Granja  

José Ricardo Ferreira Hoje às 15:15 Facebook

Os banhos nas zonas de lazer de Pias e da Granja, no concelho de Cinfães, estão a ser desaconselhados pelas autoridades depois de ter sido detetada a presença de salmonelas. A bactéria foi encontrada em análises regulares feitas nas águas do rio Bestança, um afluente do Douro.

"A Câmara Municipal, em parceria com a Autoridade de Saúde, procura identificar os possíveis focos de origem, ao longo dos percursos das linhas de água", salienta em comunicado o município de Cinfães.

A autarquia solicita ainda ajuda à população, apelando aos habitantes para que "caso tenham conhecimento de situações que possam originar estas alterações (criação de animais próximo às linhas de água, descargas clandestinas ou outras), o comuniquem aos serviços do ambiente do município".