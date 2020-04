Exigidos apoios para produtores de bovinos da raça arouquesa

Hoje às 16:46 Facebook

Tendo como base informações que recebeu da Associação Nacional de Criadores da Raça Arouquesa (ANCRA), que tem sede em Cinfães, o PCP alerta que a crise provocada pela pandemia "ameaça de ruína" os produtores da raça, que estão a ter dificuldades em escoar os produtos devido à Covid-19. Uma vez que esta situação "é comum a todas as raças autóctones de bovinos do país", o grupo parlamentar decidiu questionar a ministra da Agricultura relativamente a medidas que pretende tomar para ajudar os produtores.

"Tratam-se maioritariamente de pequenos produtores que apostaram na qualidade da produção, com certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) e que, de um momento para outro, ficaram sem forma de escoar a produção", refere o grupo parlamentar. O PCP explica que, "com a paragem do setor da restauração, com o cancelamento ou adiamento de feiras agrícolas e o encerramento de mercados e feiras municipais, quebraram-se os circuitos preferenciais de comercialização destes produtos" e os produtores ficaram "com a produção nas explorações, sem rendimentos, mas mantendo os custos da exploração".

