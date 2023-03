Homem sofre queimaduras graves após carro se incendiar em Cinfães

Um homem sofreu queimaduras graves após carro se incendiar em Souselo, Cinfães, esta segunda-feira.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Nespereira, o alerta chegou às 10.12 horas para um "incêndio em veículo ligeiro de passageiros, com uma vítima no interior", no lugar de Vilela.

O homem, ocupante do veículo, ficou com ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por seis veículos, nomeadamente os Bombeiros de Nespereira, a ambulância SIV de Cinfães, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e elementos da GNR de Souselo e de Cinfães.