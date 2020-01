Incêndio em carpintaria propagou-se a casa e fez seis desalojados

Hoje às 10:19 Facebook

Um incêndio no armazém de uma carpintaria na localidade de Souselo, concelho de Cinfães, propagou-se à habitação e fez seis desalojados, esta sexta-feira de manhã.

O alerta para o incêndio no armazém foi dado às 7.07, segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

"Estamos a falar de um edifício que tem um armazém no rés-do-chão e uma habitação no primeiro andar", disse a mesma fonte, confirmando ao JN que as chamas atingiram a residência, tendo deixado seis adultos desalojados.

O combate às chamas mobilizou 32 homens e 12 veículos das corporações de Nespereira, Cinfães e Castelo Paiva.