D. António Francisco dos Santos imortalizado por estátua com dois metros

António Orlando Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

A figura do antigo Bispo da Diocese do Porto, D. António Francisco dos Santos, vai ser perpetuada no concelho de Cinfães através de uma estátua em bronze com dois metros de altura. A homenagem póstuma é anunciada como "um ato de gratidão pela vida e missão do pastor católico" falecido há cerca de um ano, a 11 de setembro de 2017.

O monumento, da autoria do escritor Hélder de Carvalho, foi construído na terra natal do presbítero, em Tendais, e vai ser inaugurado no próximo dia 29 de agosto pelo presidente da Câmara de Cinfães, Armando Mourisco, com bênção do Bispo de Lamego, D. António Couto.

A estátua é cofinanciada pela Irmandade dos Clérigos do Porto, a Associação Comercial do Porto (Palácio da Bolsa) e a Santa Casa da Misericórdia do Porto. A base onde será fixada a estátua, da autoria do arquiteto Carlos Martins, é constituída por quatro patamares e quatro painéis evocativos da ação desenvolvida por D. António Francisco dos Santos nas dioceses de Lamego, Braga, Aveiro e Porto. Financiam esta base a Câmara Municipal de Cinfães e a Junta de Freguesia de Tendais.

"A partida precoce de D. António Francisco dos Santos, Bispo da Diocese do Porto, gerou a consternação geral na sua Terra Natal - Cinfães, bem como nas dioceses onde no exercício das suas funções, espalhou a mensagem humanista, solidária e fraterna. Um Homem desta dimensão humana merece o reconhecimento de todos", justifica fonte da organização.

O programa evocativo da memória de D. António Francisco dos Santos, numa cerimónia aberta à população em geral, contempla a celebração de uma missa às 17.30 horas, presidida pelo Bispo de Lamego. Na cerimónia são aguardas as presenças do atual Bispo do Porto, D. Manuel Linda, e dos Bispos auxiliares desta mesma diocese D. Pio Alves e D. António Augusto; o Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro; o Bispo emérito de Lamego, D. Jacinto Botelho; o Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga e o Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno. Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto e um representante do governo, são outras das presenças anunciadas.