Homem ferido com gravidade num acidente com trator

Um madeireiro ficou ferido com gravidade, esta manhã de sexta-feira, na sequência do capotamento da máquina agrícola que manobrava numa zona de mato do concelho de Cinfães.

O acidente ocorreu no lugar de Açoreira, quando a vítima de 50 anos, residente na zona, procedia a trabalhos de limpeza florestal. Na origem do capotamento estará "um declive tapado pela densa vegetação que acabaria por provocar a queda do trator", admitiu ao JN, fonte dos bombeiros voluntários de Cinfães.

O alerta foi dado, cerca das 10 horas, por um funcionário da empresa de trabalhos agrícolas propriedade do tratorista acidentado.

"Quando chegamos ao local a vítima, que se encontrava consciente, já tinha sido retirada de baixo da viatura. Dado tratar-se de um local de difícil acesso tivemos de utilizar uma viatura de menores dimensões para que pudéssemos prestar socorro", acrescentou a fonte.

Depois dos primeiros socorros, a vítima foi levada pelos bombeiros para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Para o local do acidente os bombeiros mobilizaram nove operacionais em três viaturas.