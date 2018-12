Motorista morre em despiste de camião junto à Câmara de Cinfães

António Orlando Ontem às 21:28, atualizado hoje às 01:46 Facebook

Um camionista morreu este sábado à tarde na sequência de um acidente em Cinfães. A vítima, de 42 anos é motorista da empresa de resíduos Resinorte, terá tido morte imediata.

O alerta do despiste foi dado cerca das 18 horas para os bombeiros de Cinfães pelo Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

O acidente ocorreu na denominada zona da Lomba, a escassos metros do edifício da Câmara Municipal local. O camião que acabara de ser carregado no ecoponto da vila duriense descia em direção a Baião, com destino à estação de transferência de Bigorne, Lamego.

Os socorristas da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Cinfães tiveram de usar um segundo camião com grua para conseguir chegar ao motorista. "A vítima ficou prensada pela parte da cabeça na cabina do pesado", disse ao JN, Miguel Madureira, comandante dos bombeiros voluntários de Cinfães.

A vítima foi entretanto identificada como Paulo Jorge Moreira Dias, de 42 anos, natural de Lamego. O corpo do motorista foi removido para o gabinete do Instituto Nacional de Medicina Legal em Penafiel.

Participaram nas ações de socorro os bombeiros com quatro viaturas e 15 homens, INEM através da SIV- Cinfães e GNR.