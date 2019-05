Programa "Jovem Ativo" cria emprego em Cinfães

Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Cinfães já investiu mais de 615 mil euros no âmbito do programa municipal de estágios "Jovem Ativo". Segundo a autarquia, a medida foi implementada em março de 2014 e permitiu que, até 31 de março deste ano, 262 jovens tivessem o seu primeiro contacto com o mercado de trabalho, dos quais 65,2% ficaram a trabalhar.

"É sem dúvida a melhor medida de apoio ao emprego jovem alguma vez implementada no nosso concelho", sublinha o presidente da Câmara, Armando Mourisco, que se mostrou satisfeito pelos resultados obtidos com a implementação do "Jovem Ativo", cujo objetivo é integrar jovens até aos 30 anos no mercado de trabalho e combater o desemprego nesta faixa etária.

Leia mais em Jornal do Centro