Lar da Misericórdia de Cinfães tem pelo menos 26 pessoas infetadas com covid-19

Os casos de covid-19 aumentaram na Misericórdia de Cinfães, em Viseu. Na instituição há pelo menos 26 infetados com o novo coronavírus. A informação foi confirmada esta quarta-feira, dia 17 de junho, pelo presidente da Câmara, Armando Mourisco.

"Temos 11 utentes e 15 funcionários positivos, num total de 121 testes realizados, dos quais chegaram cerca de 50 por cento dos resultados. Aguardamos, ao longo do dia a chegada dos restantes resultados para percebermos a dimensão do problema na Misericórdia", refere Armando Mourisco., presidente da Câmara de Cinfães.

Segundo o autarca, o surto chegou ao lar de idosos e também ao apoio domiciliário da Santa Casa. Armando Mourisco diz que ainda estão por apurar as causas do foco de contágio: "Estamos a tentar perceber qual é o ponto de situação e o porquê de tudo isto ter acontecido e de ter infetado as várias valências".

