Ministério Público investiga caso de menina esquecida em autocarro  

Há mais um inquérito ao caso da menina de três anos que há duas semanas ficou esquecida seis horas num autocarro que faz o transporte escolar, no concelho de Cinfães. A escola e a Câmara Municipal abriram dois processos de averiguações e o Ministério Público (MP) também decidiu investigar o que terá acontecido a 9 de janeiro deste ano.

"Na sequência da notícia, o MP determinou a instauração de inquérito com vista a apurar a relevância criminal dos factos noticiados, aí se incluindo a determinação do(s) responsável(is) pelo acompanhamento das crianças no transporte em causa", adiantou ao JN fonte da Procuradoria-Geral da República.

A investigação judicial é da responsabilidade da Secção de Cinfães do Departamento de Investigação e Ação Penal de Viseu. A escola e o município recusam comentar este inquérito do MP.

PUB

O processo de averiguações aberto com caráter de urgência pelo Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto está concluído e será entregue também ao MP.

O diretor do estabelecimento de ensino, Manuel Pereira, escusa-se a revelar as conclusões do inquérito que, sabe o JN, "confirma" todos os dados que vieram a público e que levaram à suspensão das duas vigilantes da empresa responsável por recolher e entregar as crianças na escola e do motorista da Transdev que fez o transporte.

Já o inquérito instaurado pela Câmara Municipal de Cinfães, que gere as escolas do concelho, está ainda em curso.

Menina continua na escola

A criança de três anos continua a ir para o jardim-de-infância do Centro Escolar de Nespereira de autocarro. Apesar do sucedido, os pais não a tiraram da escola.

A menina, natural de Fornelos, esteve seis horas fechada no autocarro, ainda com o cinto posto. Foi encontrada depois de a mãe a ter ido buscar ao jardim-de-infância. Até lá, ninguém tinha dado conta da sua falta.

O caso levou de imediato o Agrupamento de Escolas de Cinfães a reforçar as medidas de segurança para que a situação não se repetisse. Agora, as pessoas que acompanham as crianças têm uma lista com os nomes dos alunos e que deve ser assinada quando estes são recebidos nas paragens e entregues na escola.