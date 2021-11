Motociclista ferido com gravidade em violenta colisão em Cinfães

Mónica Ferreira Hoje às 20:17 Facebook

Um motociclista ficou ferido com gravidade na sequência de uma colisão ocorrida na tarde desta quarta-feira, em Souselo, concelho de Cinfães. Foi transportado de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto.

O acidente deu-se por volta das 16 horas e envolveu uma mota e um veículo ligeiro. Devido à violência do embate, o condutor do motociclo ficou ferido com gravidade. "À nossa chegada a vítima apresentava múltiplas fraturas", relatou ao JN Paulo Soares, comandante dos Bombeiros Voluntários de Nespereira, do concelho de Cinfães.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros e por uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Foi depois transportada de helicóptero para o Hospital de São João, no Porto.

No local esteve a GNR de Cinfães, assim como uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR.