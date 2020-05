Hoje às 18:20 Facebook

O Museu Serpa Pinto, em Cinfães, vai ser modernizado. O projeto foi avançado pelo presidente da câmara, Armando Mourisco.

Armando Mourisco, presidente da Câmara Municipal de Cinfães, refere que é urgente que o espaço museológico seja mais atrativo: "O Museu Serpa Pinto já é um espaço com algumas décadas e tem um espólio de património muito importante. Hoje, queremos torná-lo mais atrativo para que aumente a procura e seja um destino turístico no nosso território".

De acordo com o autarca, o objetivo passa por tornar o museu num espaço mais interativo e tecnológico, com as obras a passar não só pela requalificação do espaço físico, mas também pela instalação de equipamentos interativos.

