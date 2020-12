Onda de solidariedade para ajudar família desalojada após incêndio em Cinfães

Vanessa Pereira Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal com dois filhos, de 10 anos e dois meses, ficou desalojado ao fim da tarde de sábado, na sequência de um incêndio na habitação, em Travassos, Cinfães. A casa ficou totalmente destruída. Nas redes sociais criou-se uma onda de solidariedade para ajudar a família, que precisa de roupas para as crianças, produtos de higiene, utensílios de cozinha e toalhas.

Na página de Facebook "Somos Cinfães", foi partilhada uma publicação a pedir ajuda e rapidamente se criaram alguns pontos de recolha de bens e donativos, desde o quartel dos bombeiros voluntários até ao clube desportivo. A onda de solidariedade está a tornar-se viral para ajudar a família que "ficou sem nada", comentam amigos próximos. No que concerne à habitação, a Câmara de Cinfães já conseguiu resolver o problema.

As causas do incêndio, que causou ferimentos a um bombeiro durante o combate ao fogo, ainda são desconhecidas. No local estiveram oito viaturas dos Bombeiros, apoiados por 29 operacionais e a GNR.