Queda de neve em Cinfães

A descida abrupta das temperaturas, nesta segunda-feira, já provocou a queda de neve na zona das portas de Montemuro, nomeadamente, em São Pedro de Campo e em Ferreiros, no concelho de Cinfães.

Para a próxima noite as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um acentuado arrefecimento noturno e formação de geada. As mínimas vão oscilar entre -2º C e 7º C no continente.

Além da baixa de temperatura, toda a região do Tâmega e Sousa está a ser sacudida por ventos fortes que em alguns pontos já provocaram queda de árvores. As baixas temperaturas ameaçam, por outro lado, "queimar" com a geada as culturas agrícolas que começavam a despontar com a chegada da primavera.

As redes sociais "acordaram" com várias publicações da queda de neve.

A partir de quarta-feira, a chuva vai voltar a Portugal continental e a temperatura mínima vai subir.

