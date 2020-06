Resultados negativos para restantes testes na Misericórdia de Cinfães

JN/Agências Hoje às 20:33 Facebook

Os 40 testes realizados aos utentes em apoio domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, após a deteção, esta quinta-feira, de 57 casos positivos naquela instituição, deram todos negativos, anunciou a autarquia.

"Dos testes realizados, dos quais já são conhecidos a totalidade dos resultados, os utentes da instituição em Serviço de Apoio Domiciliário e os familiares mais diretos (40 pessoas no total) testaram todos negativo", adianta a Câmara Municipal de Cinfães, no distrito de Viseu, em comunicado.

A autarquia esclarece também que se mantém o número de infetados desta quinta-feira, ou seja, 57, dos quais 34 são utentes e 23 funcionários, permanece "um óbito a lamentar", uma senhora, "92 anos, com situação de saúde a agravar-se desde há meses e que tinha testado positivo".

"Os utentes da instituição positivos e os utentes negativos encontram-se separados em lares diferentes. Portanto, sem contacto entre eles", garante a Câmara do norte do distrito de Viseu.

A autarquia reitera que "todos os casos positivos foram devidamente contactados e informados pela autoridade de saúde" e que "os funcionários tiveram indicação de isolamento e os seus contactos próximos, nomeadamente os familiares, indicação para isolamento profilático".

"A Proteção Civil Municipal, a Autoridade de Saúde e a Santa Casa da Misericórdia mantêm um acompanhamento rigoroso e permanente, de forma a garantir o máximo bem-estar e as melhores condições de saúde dos utentes e funcionários", assume a autarquia.

O documento refere ainda que, perante os "momentos de incerteza, angústias e exigências máximas" que se vivem, "não poderá faltar espírito de sacrifício, resiliência e responsabilidade" e, nesse sentido, o município apela ao "cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde" (DGS).

"Higienize as mãos, mantenha o distanciamento social, não partilhe objetos e use a máscara. A situação que vivemos no concelho obriga a que sejamos todos muito responsáveis. Seja um agente da saúde pública e cumpra todas as normas e medidas preventivas. O combate a esta pandemia depende do contributo de todos nós", apela o município.