Transporte a Pedido já beneficiou mais de três mil passageiros em Cinfães

Mais de três mil passageiros já utilizaram o novo serviço de transporte público a pedido e flexível disponível no ​​​​​​​concelho de Cinfães desde setembro do ano passado.

Este serviço foi criado pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), enquanto Autoridade de Transportes, e visa nas aldeias, onde não existem transportes públicos regulares, garantir o transporte de táxi com hora marcada de saída e chegada, pagando apenas o preço de um bilhete de autocarro.

No concelho de Cinfães, este serviço assegura, uma vez por semana e em dias de feira, o transporte dos passageiros até à sede do Concelho e para deslocações ao médico de família.

O serviço de transporte a pedido é complementar à rede regular de transporte público rodoviário, em situações em que a oferta atual é insuficiente para dar resposta às necessidades da população, e que assegura o transporte dos passageiros até à sede do seu município e aos principais equipamentos e serviços públicos. O projeto-piloto do serviço envolve os Municípios de Baião, Cinfães e Resende.

Este serviço tem como principal objetivo melhorar as condições de mobilidade da população da região, nomeadamente nos concelhos marcados por um povoamento disperso e por uma baixa densidade populacional, aumentando a cobertura da rede de transportes coletivos existente em áreas ou períodos do dia onde esta é deficitária.

À semelhança do transporte coletivo regular, o serviço de transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários pré-definidos. No entanto, distingue-se do transporte regular por só circular quando o serviço é previamente solicitado pelo passageiro através de uma central de reservas.

No concelho de Cinfães, a central de reservas está disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 15 horas.

Para usufruir do serviço o utilizador tem de efetuar a reserva, obrigatoriamente, até às 15 horas do dia útil anterior ao da sua viagem, através de uma chamada para o telefone 255 718 348.