Acidente na A24 mata jovem e fecha autoestrada em Lamego

O despiste de um carro ao início da noite desta quinta-feira na A24, na zona de Bigorne, em Lamego, vitimou um jovem, com 22 anos. O acidente ocorreu pelas 21 horas, no sentido Viseu - Chaves, ao quilómetro 109 da autoestrada 24, adiantaram ao JN fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

"Não sabemos se seguiam mais pessoas na viatura", disse ao JN o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

"Na sequência do despiste, alguns carros que seguiam na A24 foram batendo nos destroços existentes na via, causando pequenos danos nas viaturas", acrescentou a mesma fonte.

A autoestrada está cortada no sentido em que ocorreu o acidente.

No local estão 33 operacionais dos Bombeiros de Lamego, Castro Daire, INEM e GNR com o apoio de 13 veículos.