Antigo bispo do Porto homenageado em Lamego

D. António Francisco dos Santos, antigo bispo do Porto, que faleceu a 11 de setembro de 2017, vai ser esta sexta-feira homenageado pelo município de Lamego, cidade onde há 16 anos foi ordenado bispo.

A cerimónia, que vai ser transmitida em direto na página de Facebook da autarquia, inclui o descerrar de uma placa evocativa, localizada na rotunda do Centro Escolar de Lamego nº 1 , com uma frase inscrita da autoria do prelado: "Os pobres não podem esperar".

Neste mesmo local, a Câmara de Lamego já anunciou que, brevemente, será colocada uma escultura do antigo bispo, da autoria do artista plástico Francisco Laranjo.

A homenagem prossegue depois no auditório do Centro Escolar, onde vão ser projetados diversos testemunhos gravados sobre D. António Francisco dos Santos.

"Trata-se de uma homenagem mais que justa e merecida", sublinha o presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura. O autarca realça que D. António Francisco dos Santos "sempre foi muito querido e estimado" na comunidade, sendo esta uma forma de "agradecimento pelo trabalho social desenvolvido", afirma o autarca.

O prelado, que nasceu em Tendais, Cinfães, em 1948, assumiu a diocese do Porto em 2014, sucedendo a D. Manuel Clemente.

Antes foi bispo auxiliar na arquidiocese de Braga e bispo titular na diocese de Aveiro.