Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bloco de Esquerda (BE) lamentou esta terça-feira que as piscinas municipais cobertas de Lamego se mantenham encerradas desde 2018 e exigiu que o executivo camarário dê explicações à população sobre o que se está a passar.

Em comunicado, o Núcleo do Douro Sul do BE refere que as piscinas foram construídas durante o executivo liderado por Francisco Lopes, tendo a sua gestão ficado a cargo da empresa Lamego Com Vida (até à sua dissolução).

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes