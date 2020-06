Castelo de Lamego distinguido pelo Tripadvisor

Hoje às 17:29 Facebook

Classificado como Monumento Nacional pelo decreto de 16 de junho de 1910, o Castelo de Lamego ostenta agora o Certificado de Excelência do Tripadvisor 2019.

O maior site de viagens do mundo distinguiu uma "obra de mouros", anterior à fundação da nacionalidade. A distinção tem em conta a qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações e opiniões enviadas pelos viajantes no TripAdvisor, ao longo de 12 meses, bem como a sua classificação no índice de popularidade do site.

