Confrades do vinho descobrem riqueza da produção nacional

Eduardo Pinto Ontem às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

São quase três centenas de elementos de vários países e visitam o Douro, Minho, Alentejo, Porto e Lisboa

Cerca de 300 elementos de confrarias nacionais e internacionais ligadas ao vinho estão a percorrer algumas regiões vitícolas do país, no âmbito do 52º Congresso Internacional das Confrarias Báquicas. Desde 1998 que tal evento não acontecia em Portugal. Uma das paragens foi no Douro, concretamente na Quinta da Pacheca.

Foi nesta propriedade, situada no concelho de Lamego e com vistas para a Régua, onde predomina a produção de vinho e azeite, e que tem já uma intensa atividade de enoturismo, que os confrades tomaram contacto com alguns aspetos da história da região duriense.

PUB

A diretora-geral da Pacheca, Sandra Dias, fez um roteiro que incluiu "os lagares de granito onde se vinificam de forma tradicional os nobres vinhos da quinta, as caves de envelhecimento de vinho do Porto e de vinho de mesa, provas dos mesmos, a vinha, o olival e a horta biológica". O objetivo foi dar a perceber "toda esta integração no contexto duriense".

O holofote principal acabou por ser direcionado para o vinho do Porto, por ser "o elemento mais diferenciador em todas as regiões vitivinícolas do Mundo". As "experiências que o enoturismo no Douro proporciona" também mereceram destaque, ou não fossem as mais procuradas pelos turistas, nomeadamente, pelos estrangeiros.

Pedro Rego, presidente da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, disse que o objetivo é mostrar às confrarias estrangeiras "a riqueza enorme que existe no país". Ao mesmo tempo, pretende-se "reforçar a imagem de qualidade de Portugal", sobretudo "através dos seus vinhos e de todas as atividades relacionadas" como são exemplo "o turismo, a cultura e as tradições de cada região".

Depois do Norte, seguem para Sul

O Congresso Internacional das Confrarias Báquicas começou no Porto e em Vila Nova de Gaia, a 27 de maio. Acaba em Lisboa no dia 3 de junho. Além do Douro, os confrades já visitaram Viana do Castelo, na região de produção dos vinhos verdes, na quinta-feira seguem para o Alentejo, para visitas a Évora e à Adega da Cartuxa, e na sexta-feira visitam a Adega do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras. Pelo meio participaram hoje, no Porto, num fórum para discutir a produção vinícola portuguesa, com a presença de vários convidados.