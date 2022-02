Idoso cai de altura de cinco metros quando cortava árvore em Lamego

Um idoso, com 71 anos, caiu de uma altura de cinco metros quando estava a cortar uma árvore na aldeia de Tapada, em Lalim, no concelho de Lamego.

O alerta foi dado às 15.47 horas. O homem caiu quando um ramo da árvore que estava a cortar partiu", adiantou ao JN fonte dos bombeiros de Lamego.

A vítima sofreu múltiplos ferimentos. "Estava em estado grave com traumatismos múltiplos na região abdominal e da bacia. Tinha também um traumatismo cranioencefálico", precisou a mesma fonte.

Devido aos vários ferimentos que apresentava foi assistido no local pelos bombeiros e INEM e depois encaminhado no helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, estacionado em Macedo de Cavaleiros, para o Hospital de Vila Real.

No acidente estiveram envolvidos oito operacionais dos bombeiros de Lamego e do INEM, com três viaturas e o helicóptero do INEM.