Crianças aprendem de forma divertida com novo projetor interativo

As crianças que estão a participar no projeto "Férias de Verão", da Misericórdia de Lamego, foram as primeiras a utilizar o novo projetor interativo que a instituição adquiriu para oferecer aprendizagens mais inovadoras e divertidas.

Ao experimentarem este equipamento, tiveram acesso a experiências visualmente apelativas e cativantes, através de duas canetas que possibilitam a interatividade nos jogos didáticos. Ao longo dos últimos dias, o aparelho também já proporcionou diversas projeções de cinema.

