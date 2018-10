Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

O ministro da Economia anunciou estar em curso, no Douro, um investimento de 60 milhões de euros, disperso por 59 projetos e vários programas de apoio, que visam o desenvolvimento turístico deste território, com enfoque no enoturismo.

São projetos que, segundo afirmou Manuel Caldeira Cabral, no Peso da Régua, "estão a dinamizar o Douro".

Leia mais em Jornal do Centro