Homem sofreu queimaduras graves ao atear fogo com gasolina

Um homem de 80 anos sofreu queimaduras graves, este sábado, quando estava a fazer uma queima na localidade de Canelas, na freguesia de Ferreiros de Avões, em Lamego.

O idoso terá espalhado gasolina num terreno para atear uma fogueira, mas as chamas descontrolaram-se e apanharam-no desprevenido.

"A vítima sofreu queimaduras graves em várias zonas do corpo e foi transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar, no Porto", confirmou ao JN fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Viseu. O alerta para a ocorrência foi dado às 17.25 horas deste sábado.

O homem foi transportado de ambulância até ao Estádio Artur Vasques, no concelho vizinho de Peso da Régua, e a partir dali foi levado no helicóptero do INEM para o Porto. Para o local foram acionados seis operacionais e três viaturas dos bombeiros de Lamego, a VMER e a GNR.