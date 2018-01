Jovem fica em estado grave ao desviar-se de manobra de marcha atrás

Sandra Borges Hoje às 19:49 Facebook

Um automóvel enfaixou-se, esta quarta-feira, na traseira de um camião que estava estacionado numa rua, em Lamego, causando duas vítimas.

Do acidente resultaram dois feridos, de 19 e 20 anos, sendo que um deles ficou em estado grave e teve de ser transportado no helicóptero do INEM, para o Hospital de Santo António, no Porto.

"Uma viatura ligeira embateu na traseira de um camião que estava estacionado", explicou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), que acrescentou que o acidente aconteceu quando o automóvel acidentado se tentava desviar de uma terceira viatura que estava a fazer uma manobra de marcha atrás.

Segundo fonte dos bombeiros de Lamego, os jovens tiveram de ser desencarcerados. No local estiveram 14 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros e da PSP.