O cais de Bagaúste, em Lamego, foi o local escolhido para acolher a partida dos barcos rabelos que vão participar na 2.ª Regata do Vinho do Porto, agendada para dia 10 de setembro.

A Regata do Vinho do Porto pretende homenagear, a partir das 15h30, a secular tradição do transporte das pipas de vinho com destino a Gaia para ser envelhecido e exportado, em seguida, para todo o mundo.

