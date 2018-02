Em Lazarim, mascareiro que se preze faz máscaras com cornos

EDUARDO PINTO Hoje às 14:47 Facebook

Encaixada entre montanhas, a vila de Lazarim, em Lamego, vê o sol levantar-se tarde e pôr-se cedo. O frio entranha-se e o fumo das lareiras povoa o teto da localidade de 500 habitantes.

Por estes dias, há sons que chegam à rua vindos dos baixos das casas. É um tac-tac-tac-tac-tac constante que traduz o bater do maço no formão no trabalho de transformar um pau de amieiro numa máscara. São mais umas quantas novas, que verão a luz do dia no próximo Entrudo.

"Só eu, vou levar 13 novas este ano", afiança Adão Almeida, que anda a fazer máscaras desde que terminou a vindima. José Cabral levará um pouco menos, mas tem gasto os tempos livres na produção de um objeto de culto, cujo valor de venda pode andar "entre os 250 e os 300 euros".

O tema é livre, mas mascareiro de Lazarim que se preze faz máscaras com cornos. "São as que mais gosto de fazer, são as mais engraçadas e as que se vendem melhor", nota José. Por vezes, são adornadas com sardões e outros bichos, mas "por acaso", Adão não fez nenhuma para este ano. "Mas as de cornos não faltam".

"Lazarim é o único local onde o diabo é bonito", brinca Amândio Rua, um entusiasta do Entrudo local, que privilegia as máscaras de madeira ou de renda e os discursos picantes de compadres e comadres. É uma tradição que todos os anos atrai milhares de pessoas, contribuindo para "a preservação dos valores culturais e históricos da vila", sublinha.