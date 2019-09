Projeto educativo da Misericórdia de Lamego estimula desenvolvimento infantil

Hoje às 18:27 Facebook

Começa agora o novo ano letivo no Jardim de Infância da Misericórdia de Lamego que tem como principal missão estimular o desenvolvimento pessoal e social dos mais pequenos, em estreita colaboração com a família e a comunidade envolvente.

Mais uma vez, as educadoras de infância e as auxiliares de ação educativa estão fortemente empenhadas em alcançar em pleno este objetivo e projetar as atividades diárias, de acordo com as orientações curriculares para o pré-escolar e as metas de aprendizagem definidas pelo Ministério da Educação.

