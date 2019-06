ZigurFest está de volta a Lamego de 21 a 24 de agosto

Sandra Borges Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival ZigurFest está de volta para a sua nona edição e promete concertos em novos locais e espaços únicos de Lamego, de 21 a 24 de agosto.

O baterista Krake e o lendário Adolfo Luxúria Canibal, dos Mão Morta, vão fazer uma aparição única, num concerto especial para o festival. A eles junta-se Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo, Jasmim, Violeta Azevedo e Odete.

"Durante quatro dias, celebramos uma romaria à antiga, com palcos onde eles couberem, com os artistas que mais importa ouvir, com a novidade a espreitar a cada passo", refere a organização do evento, que está "sempre de olhos abertos para o que é novo".

O ZigurFest tem entrada gratuita e distingue-se por oferecer música portuguesa alternativa em palcos inesperados, espalhados pela cidade de Lamego. O evento dá destaque também às artes plásticas e visuais e volta a promover a ZONA - Residências Artísticas de Lamego.

Ainda antes dos cocnertos, o Teatro Ribeiro Conceição recebe, a 6 de julho, o "warm-up" do festival que irá contar com concertos dos Laivosier, Galo Cant' às Duas e Random Gods. Nesta altura, será divulgada a totalidade do programa.

O festival ZirgurFest é distinguido, há três anos consecutivos, com o selo da European Festivals Association (EFA). A associação Zigur foi reconhecida pelo Município de Lamego como Coletivo de Mérito Cultural e agraciada com a Medalha de Grau Ouro, a maior distinção atribuída localmente a agentes culturais.