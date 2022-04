Lamego "chocada" com destruição de estátua do teatro

Uma das duas imagens da escadaria do Teatro Ribeiro Conceição foi vandalizada na madrugada de hoje, segunda-feira. A danificação da peça, uma das mais icónicas da cidade, "chocou" o presidente da Câmara.

"A estátua foi atirada ao chão e destruíram o rosto e um braço", começa por explicar Francisco Lopes, criticando aquilo que considera "um crime absurdo sobre uma obra de arte que é muito expressiva para todos os lamecenses". "É uma das figuras que na escadaria do teatro há quase 100 anos recebeu os lamecenses que ali se dirigiram. É imperdoável", sustenta.

A estátua foi fabricada em França no século XIX. A Câmara guardou a escultura e já retirou a que não sofreu danos para evitar mais atos de vandalismo. A ideia é recuperar ambas as estátuas para elas ficarem com o mesmo aspeto.

Segundo Francisco Lopes, os suspeitos ainda não estão identificados. O autarca apela por isso às pessoas que possam "ter visto qualquer movimento anormal" para o comunicarem às autoridades ou ao município.