Lamego com linha de apoio para entregar alimentos a quem precisa

Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O município de Lamego, em Viseu, criou uma rede de apoio social com o objetivo de auxiliar as pessoas que recentemente ficaram em situação de vulnerabilidade económica e enfrentem necessidades de carência alimentar, no contexto da atual pandemia.

Quem resida no concelho e precise de receber apoio alimentar pode contactar por telefone (254 609 600) o gabinete de Ação Social. "Após o registo, é avaliada a situação é feito o acompanhamento", explica fonte da autarquia.

O programa "Lamego Ajuda Alimentar" é desenvolvido em articulação com diversas instituições locais que já prestam ajuda alimentar, "de forma a que este reforço seja o mais célere possível e adequado à especificidade de cada família".

Leia mais em Jornal do Centro