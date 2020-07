Lamego é "Cidade Poema" este fim de semana

Hoje às 16:51 Facebook

Lamego, em Viseu, volta a ser, durante este fim de semana, a "Cidade Poema". Organizada pelo Município de Lamego e pela Rede de Bibliotecas, a iniciativa constitui uma das grandes apostas na vertente cultural da autarquia, de modo a criar um evento de referência no país e na região.

Devido ao contexto da atual pandemia, o conjunto de ações a desenvolver vai ser apresentado exclusivamente em livestream, a partir do Teatro Ribeiro Conceição.

"Amar ou odiar: ou tudo ou nada!". As palavras de Fausto Guedes Teixeira, evocadas no momento em que são assinalados 80 anos do falecimento do poeta lamecense, servem de mote para a terceira edição deste festival literário que pretende transformar Lamego na capital da poesia e da literatura.

