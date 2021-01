Lamego garante apoio social de emergência

Hoje às 17:45 Facebook

O programa "Lamego Ajuda" volta a garantir apoio social de emergência com a entrada em vigor do novo confinamento geral, dirigindo-se principalmente a pessoas mais vulneráveis, em particular a população idosa, ou em situação de isolamento social e sem retaguarda familiar.

Segundo a autarquia liderada por Ângelo Moura, até ao momento, este projeto municipal "já prestou, gratuitamente, apoio social a mais de 260 famílias. As equipas profissionais asseguram a aquisição e a entrega ao domicílio de bens alimentares de primeira necessidade e de medicação".

Em comunicado, o município sublinha que o programa "não substitui outras equipas multidisciplinares que intervêm neste território, nem o apoio concedido por instituições de solidariedade social (IPSS's), no âmbito da realização de apoio alimentar e de outras valências domiciliárias".

