Mulher morre atropelada em Lamego

Um atropelamento em Parada do Bispo, no concelho de Lamego, causou esta tarde a morte a mulher de 27 anos. A vítima tem nacionalidade chinesa e foi atropelada por um carro junto à entrada da Quinta de Marrocos, na Estrada Nacional 222.

O alerta foi dado às 16.40 horas. "A vítima estava politraumatizada. À chegada dos bombeiros estava em paragem cardiorrespiratória", adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

A mulher foi assistida no local e depois transportada pelos bombeiros para o campo de futebol da Régua, de onde seria evacuada para um hospital num helicóptero do INEM. A vítima acabou por não resistir aos ferimentos e morreu na viagem. Os operacionais ainda fizeram manobras, mas não conseguiram reverter a situação. O óbito foi declarado pelo médico do helicóptero do INEM, meio aéreo que acabou por não ser utilizado.

Na ocorrência estiveram mobilizados 12 operacionais dos Bombeiros de Lamego, INEM e GNR, com o apoio de cinco viaturas e um meio aéreo.