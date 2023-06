Colisão em Mangualde corta Estrada Nacional 234 e faz ferido grave

JN/Agências Hoje às 11:22 Facebook

Uma colisão entre dois veículos, um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, na Estrada Nacional (EN) 234, em Mangualde, causou este domingo ferimentos graves numa pessoa, levando ao corte do tráfego da via.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Viseu Dão Lafões, o alerta para o acidente foi dado às 8.47 horas e a circulação rodoviária foi cortada.

"Tratou-se de uma colisão entre dois veículos, um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias do qual resultou um ferido grave", adiantou a proteção civil.

À agência Lusa, fonte do Posto Territorial de Mangualde da GNR confirmou o corte da via, uma vez que o pesado de mercadorias ainda se encontrava no local às 10:54, à espera de ser rebocado.

Adiantou ainda que o ferido grave é um indivíduo do sexo masculino cuja idade não revelou.

No local do acidente, além dos bombeiros e da GNR num total de 14 operacionais, estiveram uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de São Teotónio, duas ambulâncias de Mangualde e um veículo de apoio tático.