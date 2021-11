Despiste de camião carregado de bagaço corta A25 em Mangualde

José Ricardo Ferreira Hoje às 09:17, atualizado às 09:42 Facebook

O capotamento de um camião carregado de bagaço de azeitona obrigou ao corte da A25, esta quinta-feira, na zona Freixiosa, em Mangualde, no sentido Guarda-Viseu.

O acidente ocorreu às 8.14 horas e provocou um ferido ligeiro, o condutor do camião, de 31 anos, que depois de assistido no local foi encaminhado para o Hospital de Viseu, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

O pesado despistou-se ao quilómetro 113 no sentido Viseu - Guarda e invadiu a faixa contrária, levando ao corte do trânsito no sentido Guarda-Viseu.

"O que ocupa as duas vias é o camião. A carga saiu pela parte da frente e caiu na zona do separador central", explicou, entretanto, o adjunto do comando dos Bombeiros de Mangualde, Márcio Teles.

Segundo o operacional, não há ainda previsão de uma hora para a reabertura da A25.

As autoridades estimam que os trabalhos de remoção do camião e a lavagem do piso possam demorar pelo menos duas horas.

Para o acidente foram mobilizados os Bombeiros de Mangualde, a GNR e a Ascendi, a concessionária da autoestrada, com um total de 12 operacionais, com o apoio de 12 viaturas.