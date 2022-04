Despiste de camião com veículos corta A25 em Mangualde

O despiste de um camião que transportava veículos cortou a A25 na zona de Fagilde, em Mangualde, no sentido Guarda - Viseu. O acidente ocorreu às 5.40 horas, ao quilómetro 102.

"O camião está atravessado na autoestrada e perdeu seis carros no despiste", explicaram ao JN fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu e da GNR.

De acordo com as mesmas fontes, não há feridos a registar.

"O pesado transportava oito viaturas de transporte de mercadorias na galera e seis caíram para a via. Apenas dois veículos ficaram em cima", precisou a GNR.

Os veículos novos tinham saído da fábrica Stellantis, antiga PSA, em Mangualde, e estavam a ser transportados para Vigo, em Espanha.

Segundo a fonte policial, a autoestrada deve reabrir entre as 10.30 horas e as 11 horas, estando nesta altura a decorrer os trabalhos para serem retiradas as viaturas.

No local estão a GNR e a concessionária da A25.