Fábrica de carros de Mangualde cresce na pandemia

Antiga PSA conseguiu produzir mais 15% no primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado.

O fabrico de carros no Centro de Produção da Stellantis (antiga PSA Mangualde), que produz veículos Peugeot, Citroën e Opel, aumentou 15 por cento no primeiro semestre deste ano, em comparação com igual período de 2020, ano em que a empresa esteve encerrada cerca de um mês e meio devido à pandemia.

Os dados foram avançados ao JN por fonte da fábrica, que se escusa a adiantar o número exato de carros que foram produzidos entre os meses de janeiro e junho para as marcas Peugeot, Citroën e Opel.