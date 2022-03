Granizo arrasa produções de frutos vermelhos em Mangualde

José Ricardo Ferreira Hoje às 19:57 Facebook

Fruticultores de mirtilo e framboesa estimam prejuízos de meio milhão de euros. Alguns perderam metade do que tinham nos pomares

A queda de granizo registada na tarde de ontem, terça-feira, no sul do concelho de Mangualde dizimou várias produções de frutos vermelhos. Pelo menos uma dezena de produtores de mirtilo e framboesa sofreram perdas. A Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE) estima terem sido afetados 20 hectares de pomares nas freguesias de Vilar Seco, Santiago de Cassurrães, Canedo do Chão, Espinho e Moimenta Maceira Dão.

"Temos aqui perdas significativas nestas fileiras dos frutos vermelhos. Estaremos a falar de perdas superiores a 30%. Os prejuízos podem rondar valores na ordem dos 400 a 500 mil euros", afirma o presidente da COAPE, Rui Costa.