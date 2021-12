Homem morre em instalações de têxtil desativada

José Ricardo Ferreira Hoje às 18:31 Facebook

Um homem, de 59 anos, morreu ao início da tarde nas instalações de uma antiga empresa têxtil no concelho de Mangualde. Tudo leva a crer que se tratou de um acidente de trabalho.

O alerta chegou aos bombeiros por volta das 12.40 horas. "Recebemos o alerta para um homem que possivelmente estaria entalado numa máquina. À chegada ao local a vítima já estava deitada no chão, em paragem cardiorrespiratória", adiantou ao JN Márcio Teles, adjunto dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, salientando que o indivíduo "não tinha ferimentos visíveis".

"Iniciámos manobras de suporte de vida e às 12h58, já com a equipa médica no local (VMER) foi declarado o óbito do senhor", acrescentou.

Márcio Teles não consegue precisar o que terá causado a morte do homem e ao JN explicou que as antigas instalações da Mazur tinham zonas com entulho e paredes que tinham sido deitadas a baixo, o que pode indiciar que estariam a decorrer obras no local.

Para o acidente foram mobilizados 15 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, com o apoio de seis viaturas.

A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.