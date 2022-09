Homem morre em queda de 14 metros de altura em Mangualde  

Hoje às 14:08 Facebook

Um homem, com 44 anos, morreu ao final da manhã de hoje na sequência de uma queda de 14 metros de altura de uma cobertura da empresa Felmica, no concelho de Mangualde.

O alerta para as autoridades foi dado às 11.33 horas. A vítima mortal trabalhava para empresa externa, que estaria a proceder a trabalhos de manutenção.

"À chegada ao local a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Iniciámos manobras de suporte básico de vida até à chegada do médico do INEM, que declarou óbito do homem", explicou ao JN Márcio Teles, adjunto dos Bombeiros de Mangualde.

Para este acidente de trabalho foram mobilizados os voluntários mangualdenses e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, com um total de quatro operacionais, com o apoio de duas viaturas.

A Autoridade para as Condições do Trabalho estará a investigar as circunstâncias em que se deu este acidente de trabalho.