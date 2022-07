Incêndio de Mangualde com uma frente ativa. Dois bombeiros feridos  

O incêndio florestal que teve início por volta das 2 horas em Vila Mendo de Tavares, no concelho de Mangualde, continua ativo. As chamas estão a ser combatidas por mais de uma centena de operacionais.

Dois bombeiros da corporação de Mangualde sentiram-se mal devido à inalação de fumo e calor. Um dos operacionais foi transportado para o Hospital de Viseu.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o fogo tem apenas uma frente ativa e lavra numa zona de difíceis acessos, ainda que tivesse sido considerado um ferido leve. "O incêndio está a ser combatido pelos meios terrestres, com a ajuda dos meios aéreos e de máquinas de rasto, que estão a abrir caminho para as operações. Não há populações em risco", precisou a fonte, acrescentando que "vão ser trabalhos demorados, mas acreditamos que esta estratégia vai surtir efeitos".

Ao JN, o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, disse que a situação "está agora mais controlada". "As coisas estão a correr bem, mas não conseguimos estabilizar tudo porque há constantes reacendimentos, as temperaturas estão muito altas e há constantes rotações do vento", explicou.

No teatro de operações encontram-se 135 operacionais, com o apoio de um meio aéreo e 39 viaturas.