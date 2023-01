Hoje às 09:08, atualizado às 10:38 Facebook

Duas pessoas morreram num incêndio numa habitação, esta quinta-feira de manhã, na localidade de Curvaceira, em Mangualde.

O alerta para o incêndio foi dado às 7.39 horas da manhã desta quinta-feira. Segundo apurou o JN, a habitação ficou destruída.

Segundo apurou o JN, as vítimas, um homem e uma mulher, têm entre 70 e 80 anos.

Foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, do INEM e da GNR.

A Polícia Judiciária está a caminho do local, para investigar as causas do incêndio.