Escola de Mangualde sem aquecimento desde o início das aulas

A Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Ana Castro Osório, em Mangualde, está sem aquecimento desde maio devido a uma avaria.

A denúncia partiu da Comissão Concelhia do PCP, que diz ter sido contactada por vários pais e encarregados de educação, que relataram o pedido que haviam recebido por parte da Câmara Municipal: "Que tivessem o cuidado de agasalhar os meninos quando os enviassem para a escola", adianta o PCP.

Segundo o documento, a escola, frequentada por alunos entre os seis e os dez anos, está sem aquecimento, devido a uma avaria que se arrasta desde maio, ou seja, o final do passado ano letivo.

A Comissão Concelhia do PCP de Mangualde afirma estar "solidária" com os pais na exigência para uma "rápida resolução de um problema que classifica como "inadmissível".

Rui Costa, vereador da Educação na Câmara de Mangualde, explicou ao JN que na realidade a avaria no aquecimento, detetada em maio, está a afetar 450 alunos do 1. º ciclo, instalados no edifício da EB 2/3 Ana Castro Osório e mais 60 do Pré-escolar, no edifício do Centro Escolar, aquele tutelado pelo Município.

"Quando o Centro Escolar foi construído, foi decidido que aquele edifício usaria o aquecimento da EB 2/3, daí que a responsabilidade do aquecimento seja do Ministério da Educação ", esclareceu Rui Costa.

O vereador adiantou que, por causa da falta de aquecimento, tem ouvido queixas dos pais dos alunos. "Tem estado bastante frio e, apesar de ligarem aquecedores, o quadro elétrico não aguenta", explicou.

Uma solução

"Quando, em maio, detetámos o problema, o agrupamento pediu-nos para interceder junto da Direção Regional da Educação do Centro para que fosse encontrada uma solução", sublinhou. A solução chegou há cerca de 15 dias: "A DRE do Centro já garantiu que o problema vai ficar solucionado entre os próximos dias 22 e 24".

Apesar da Autarquia não ter responsabilidades no aquecimento, vai ajudar na solução.

"Vamos contribuir com ajuda técnica e recursos humanos, porque queremos que o problema seja resolvido o mais depressa possível. A tubagem tem de ser substituída, é uma reparação cara que vai custar entre os dez e os 11 mil euros", concluiu.