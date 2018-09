Hoje às 12:55 Facebook

A taxa do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) em Mangualde vai manter-se nos 0,375% em 2019.

A decisão foi tomada pelo executivo camarário liderado por João Azevedo, que disse ao Jornal do Centro que esta é a percentagem possível tendo em conta os avultados investimentos que estão a ser feitos no concelho depois de ter havido uma redução do imposto no ano passado. O autarca assegurou que Mangualde vive atualmente uma situação de estabilidade.

