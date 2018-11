Hoje às 16:49 Facebook

A Câmara de Mangualde já avançou com trabalhos de limpeza e reabilitação nos troços de linhas de água nas áreas do concelho que foram afetadas pelos incêndios do ano passado.

A autarquia refere em comunicado que o projeto incide em 16 unidades de intervenção localizadas nas freguesias de Espinho, Cunha Baixa, Abrunhosa-a-Velha, Tavares e Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, significando um investimento total de quase 120 mil euros.

