Mangualde: Cineteatro Império abandonado há décadas vai ser requalificado

A Câmara de Mangualde, em Viseu, aprovou, em reunião do executivo realizada esta sexta-feira, dia 31 de julho, o lançamento do concurso público para o projeto de regeneração do antigo Cineteatro Império, sem atividade há várias décadas.

Segundo a autarquia, a empreitada representa um investimento de 3,6 milhões de euros, comparticipados com fundos comunitários no valor de 2,6 milhões. O projeto está inserido no plano estratégico de desenvolvimento urbano do centro histórico da cidade. O presidente Elísio Oliveira fala de "uma decisão histórica".

"O Cineteatro Império representa um investimento de referência no concelho e visa dar resposta à atividade social e cultural, desde cinema, música, teatro, dança, entre outros, bem como à atividade municipal e à atividade das várias associações e instituições locais. O Cineteatro voltará a ser uma âncora no desenvolvimento cultural de todo o concelho", garante o autarca.

