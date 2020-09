Hoje às 14:36 Facebook

A Câmara de Mangualde, Viseu, fará, no próximo dia 11 de setembro, mais uma cerimónia evocativa de homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Alcafache em 1985.

De acordo com a autarquia, a cerimónia que assinala os 35 anos do acidente vai ser "simples e breve", respeitando todas as regras de segurança face à pandemia da covid-19.

A ação vai ter lugar ao quilómetro 94,850 da Estrada Nacional 234 entre Mangualde e Nelas, onde ocorreu o acidente.

