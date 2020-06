Mangualde: compras no comércio local dão direito a prémios

Hoje às 17:33 Facebook

Quem fizer compras no comércio local de Mangualde, em Viseu, vai poder concorrer a prémios no valor total de 12 mil euros. A iniciativa "Apoie a Economia Local - Compre no Comércio Tradicional de Mangualde" é promovida pela Câmara, em parceria com a Associação Empresarial de Mangualde.

O objetivo é ajudar o setor que tenta recuperar dos meses em que esteve de portas fechadas devido à pandemia do novo coronavírus.

"A iniciativa tem como objetivo revitalizar e alavancar o reinício da atividade económica no concelho. Para o efeito vão ser disponibilizados prémios em vales de compras, não convertíveis em dinheiro, para usar no comércio tradicional", lê-se na nota da autarquia.

